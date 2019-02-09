للنساء.. تعرفي على تأثير الأطعمة المقلية على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تشير دراسة أميركية إلى أن النساء اللواتي يأكلن الدجاج المقلي يومياً ربما تزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13 % عمن يتجنبن تلك النوعية من الأطعمة. وخلصت الدراسة إلى أن الأسماك المقلية ليست أفضل كثيراً للصحة إذ إن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة تزيد حال تناولها يوميا بنسبة 7 %.

في هذا السياق، قال كبير الباحثين في الدراسة من جامعة "أيوا"، وي باو: "يزيد تناول الأطعمة المقلية من إجمالي السعرات الحرارية وتالياً احتمال السمنة المرتبطة بدورها بارتفاع احتمالات الوفاة"، مضيفاً: "في دراستنا أخذنا في الاعتبار إجمالي السعرات التي يتم تناولها وأسلوب الحياة ومستوى البدانة، وبعد إقصاء تأثيرات تلك العوامل بقي هناك ارتباط بين الأطعمة المقلية والوفاة بشكل عام وأيضا الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية"، وفق ما نشره موقع "mayoclinic".

ويؤكد باو وزملاؤه في الدراسة التي نشرت في دورية "بي.إم.جيه" الطبية أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة بالغين في أميركا الشمالية يتناولون الأطعمة السريعة التي عادة ما تكون مقلية.

وربطت أبحاث سابقة بين تناول الأطعمة المقلية وزيادة احتمالات البدانة والإصابة بأمراض القلب والسكري لكن لم يكن من الواضح صلتها بالموت المبكر.