انت الان تتابع تفاصيل خبر تفوقت في العمل الإنساني.. تونس تتوج ملكة جمالها لعام 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 10:01 صباحاً - تُوّجت صابرين خليفة منصور، مساء الجمعة، بلقب "ملكة جمال تونس"، خلال إعلان نتائج المسابقة في دورتها الـ18 التي انتظمت بالمسرح البلدي وسط العاصمة، وتنظمها "جمعية تاج" (مستقلة).

وتهدف التظاهرة التي شاركت فيها 15 فتاة من مختلف المحافظات، إلى إبراز صورة المرأة التونسية المسؤولة والمنفتحة على الثقافات الأخرى بالحفاظ على أصالتها وثقتها بنفسها، بحسب المنظمين.

ونالت إنصاف الشايب من محافظة زغوان (وسط) لقب الوصيفة، في حين كان لقب الوصيفة الثانية من نصيب راوية بن مسعود من محافظة توزر (جنوب).

أما الوصيفة الثالثة فقد حصلت عليه آية بن سلطانة، من محافظة صفاقس (جنوب)، في حين كان لقب الوصيفة الرابعة من نصيب سارة براهمي من محافظة سوسة (شرق).

وتم التركيز في الدورة الحالية على العمل التطوعي الذي شرعت كل المشاركات العمل عليه منذ اختيارهن، في يونيو 2018.

وفي هذا السياق قالت المتوَّجة بلقب ملكة الجمال، صابرين منصور، إنها سعيدة جداً بهذا اللقب الذي تعتبره فخراً لها ولمسيرتها، خاصة أن هذا الاختيار هو بمنزلة تعيينها كسفيرة لبلدها في الخارج.

وتابعت أن هذا اللقب سيحفّزها على تحقيق مشروعها الإنساني الذي سيتجسد من خلال عمل تطوعي في مساعدة قافلة صحية وتهيئتها.

ومَثّل تصويت الجمهور 50% من العدد الإجمالي النهائي من الأصوات الذي مُنح لكل متسابقة، يضاف إلى تصويت لجنة التحكيم.

وأحيت حفل التتويج العازفة ياسمين عزيز، والفنان محمد الجبالي، الذي قدّم أغنيته الجديدة باللغتين التركية والعربية.

يُشار إلى أنه من شروط التأهل للمسابقة أن تمتلك المرشحات الجنسية التونسية، وتتراوح أعمارهن بين 17 و25 سنة، ولا يقل طولهن عن 1.7 متر، وأن يكنّ حاصلات على شهادة البكالوريا.