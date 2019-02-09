ياسمين سعيد لأحد المتصلين: "لا أنا ولا ضيفتي تعرضنا للختان"

ناقشت الدكتورة ياسمين سعيد، في حلقتها اليوم ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، قضية ختان الإناث.

وبدأت "سعيد" تلقي المداخلات الهاتفية من المتابعين لإبداء رأيهم عن القضية، ليدخل أحد المتصلين مبديًا تأييده التام لإجراء الختان على الإناث. وقال المتصل: "هو إحنا عايشين في أمريكا عشان مانختنش بناتنا، البنات بنسيبهم يتعملوا لحد الدكتوراة إزاي نسيبهم كل دة من غير ختان".

لترد عليه "سعيد" قائلة: "إيه علاقة التعليم بختان الإناث"، ليرد عليها: "يعني الضيفة اللي معاكي دي ماتعملهاش ختان"، مشيرًا إلى رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة.

وردت ياسمين سعيد عليه بعد انتهاء المداخلة: "لا أنا ولا ضيفتي اتعملنا ختان الإناث ومش فاهمة ايه علاقة دة بتعليمنا".

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