دافعت عنه عقب فيديو منى فاروق وفي أزمة المخدرات.. زوجة خالد يوسف "محاميه الأول"

"الداعم والسند.. والمدافع الأول والأخير".. هكذا تظهر الفنانة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، عقب كل أزمة يمر بها، فبدون تردد تظهر "شربتلي" تُدافع عن زوجها وتُجزم ببراءته، خاصة عقب إثارة الجدل حوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

واليوم أعربت زوجة المخرج، عن غضبها الشديد من الأخبار المنتشرة على زوجها بشأن الفيديو الجنسي الخاص بالفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مشيرة إلى أنه لم يهرب كما هو شائع لكنه في فرنسا معها ومع ابنته منذ أسبوع من أجل عطلة منتصف العام، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأعمال الخاصة به.

وشددت شربتلي، في تصريحاتها لـ"الوطن"، على أنها لم تتخل عن زوجها أبدا، قائلة: "زوجي بريء وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون، وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك الأمر".

لم تكن تلك المرة الأولى التي تخرج فيها "شربتلي" عن صمتها في محاولات الدفاع عن زوجها، فقبل الفيديو الإباحي، هُناك العديد من المواقف، التي كانت فيها بمثابة "محاميه الأول":

أزمة وزواجه السري:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالفترة الأخيرة، صورة للمخرج الشهير، وهي يحتضن الفنانة التشكيلية، ياسمين الخطيب، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلت حول علاقتهما، تخرج "الخطيب" حينها مؤكدة أنها كانت زوجته سرًا وإنهما انفصلا، كما أردفت كلامها بعدة صور تجمعهما بمواقف مختلفة.

الأمر الذي جعل "يوسف" يخرج عن صمته مؤكدًا أنه يواجه حملة ممنهجة من الشائعات، وأنه يعتز بزوجته "شليمار" ويكن لها كل الاحترام والود.

ولم تمر أيام قليلة، إلا وكتبت شليمار، عبر حسابها الشخصي، قائلة: "بعض الأشخاص لا يراعون حديثهم ويتطاولون على الآخرين، دون أن يعلموا أنهم أحيانًا يؤذونهم بتعليقات سخيفة"، متوعدة بإذلالها لمن يتطاول على حياتها الشخصية أو على زوجها، لكنها حذفت المنشور فيما بعض، ولم تُعلق على الأمر من جديد، مكتفية بنشر صورتها مع زوجها، لتؤكد أن علاقتهما لم تتأثر بأخباره مع الأخيرة.

قضية المخدرات:

دافعت شاليمار عن "يوسف" بعدما تم القبض عليه بالمطار أثناء ضبط أقراص "الزانكس" معه عام 2017، مؤكدة أنها دواء خاص بها لعلاج الصداع النصفي، وليست أقراصا مخدرة.

وكانت تمت حيازة 100 قرص من عقار "زانكس" مع المخرج بمطار القاهرة حينها، أثناء توجه لفرنسا، وعند استدعاء النيابة الطبيب المعالج لزوجته، أوضح أن العقار يعالج زوجته.

يذكر أن "شربتلي" تزوجت من خالد يوسف، عام 2011.

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