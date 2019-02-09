الامارات | 5 مشاركين يتأهلون إلى نصف نهائي «فرسان القصيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاركين يتأهلون إلى نصف نهائي «فرسان القصيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الحلقة انطلقت بلوحة استعراضية مع الشعراء والفرقة الشعبية. من المصدر

تأهل خمسة مشاركين إلى مرحلة نصف النهائي، خلال برنامج «فرسان القصيد - جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي»، الذي عرض على قناة «إم.بي.سي1»، أول من أمس، ضمن مرحلة العروض المباشرة.

وأطلّ النجم حاتم العراقي خلال الحلقة التي شهدت مواجهات بين 10 متنافسين، مؤديّاً على المسرح مجموعة من أغنياته.

وانطلقت السهرة بلوحة مسرحية مع الشعراء والفرقة الشعبية، افتتح بعدها المقدمان راجح الحارثي وسارة مراد الحلقة، بتقرير عن أفضل لحظات الحلقة المباشرة الماضية، ثم جولة سريعة مع لجنة التحكيم عن انطباعاتهم ونصائحهم للمشتركين الباقين، وتقرير آخر عن مشتركي الحلقة الرابعة وعن جوائز البرنامج.

وبعد تنافس حماسي بين المشتركين، فاز علي العضياني بأصوات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عن فئة المحاورة، وعلي الأكلبي عن فئة الشيلات، فيما فاز عن فئة الشعر الشعبي العربي محمد محمود. وبين أربعة مشتركين عن فئة الشعر النبطي، فاز بتصويت الجمهور سلطان بن بتلاه، فيما اختارت لجنة التحكيم مسلط بن سعيدان.

الفنان حاتم العراقي قدم خلال الحلقة مجموعة من أغنياته.