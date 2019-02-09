الامارات | الدراجات الهوائية الكهربائية.. ازدهار لا يسلم من النقد

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراجات الهوائية الكهربائية.. ازدهار لا يسلم من النقد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدراجات الهوائية الكهربائية «Pedelcs» ازدهاراً كبيراً في الوقت الحاضر؛ حيث إنها توفر راحة القيادة والسرعة، كما يمكن الاعتماد عليها في كثير من الأغراض وأداء العديد من المهام، ومع ذلك لم يسلم هذا النوع من الدراجات من سهام النقد.

وأوضح توماس جايسلر، من الخدمة الصحافية للدراجات (pd-f)، أن المحرك الكهربائي المساعد - في البداية - لم يوجد إلا في الدراجات المدنية، أما الآن فأصبح هذا المحرك يظهر حتى في الدراجات القابلة للطيّ ودراجات السباق. ومع ذلك، فإن أكبر مجموعات الدراجات الهوائية المعتمدة على المحرك الكهربائي لاتزال هي الدراجات المدنية، وهي الدراجات المريحة جداً للاستخدام اليومي، والتي تسير لمسافات قصيرة.

دراجات الرحالة

ويظهر المحرك الكهربائي بشكل كبير، أيضاً، في دراجات الرحالة، التي تضمن قطع رحلات طويلة، وحتى الأزواج الذين اعتادوا ركوب الدراجة مع بعضهم بعضاً. ويرى نادي الدراجات الألماني أن المحرك الكهربائي قد اجتذب المزيد من الأشخاص، الذين لم يستهدفوا أبداً ركوب الدراجة العادية.

أصوات ناقدة لكن هناك بعض الأصوات الناقدة؛ فالبعض يرى أن محرك الكهرباء غير مرحب به في قطاع الدراجات الجبلية، ويرى المتسابقون، أيضاً، أنه يجب الاعتماد فقط على القوة العضلية في قيادة الدراجة.

ومن الأنواع التي لاقت انتقاداً خاصاً أيضاً، الدراجات الهوائية الكهربائية للأطفال، التي لا يحبذها البعض؛ نظراً لأن الدراجة يمكن أن تؤثر بالسلب في المهارات الحركية للأطفال الأصغر من 14 عاماً. ومن الأنواع القادمة بقوة دراجات الشحن الكهربائية، التي تمتاز بالمرونة في المدن والمناطق المزدحمة.

محرك كهربائي

تقدم شركة «نوفيل» (Nüwiel) الألمانية نوعاً خاصاً من الدراجات الكهربائية؛ حيث طورت مقطورة بمحرك كهربائي، يمكن تركيبها على أي دراجة بسهولة.

وفي الواقع لا يقوم محرك الصرة بقوة 250 واط بدفع الدراجة، لكنه يدعم المقطورة عن طريق تقنية حاصلة على براءة اختراع. ويبلغ حمل المقطورة 150 كغم.