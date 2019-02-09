الامارات | أعمـــــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد المحيط الهادئ أكبر محيط في الكرة الأرضية، وأكبر مساحة جغرافية كذلك، ويحُده من الشرق الساحل الغربي لأميركا الشمالية والجنوبية، وسواحل قارة آسيا وأستراليا من الغرب، ومن الجنوب المحيط القطبي الجنوبي. أما في المرتبة الثانية؛ فيأتي المحيط الأطلسي من حيث الحجم والعمق، ثم المحيط الهندي في المرتبة الثالثة، وبعدها المحيط القطبي الجنوبي، وأخيراً يأتي المحيط المتجمد الشمالي من حيث الحجم. صورة لسمكة الرينوبيا من منطقة أمبون في إندونيسيا. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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