كيف توزع راتبك الشهري حسب نفقاتك واحتياجاتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

يُعد الدخل الشهري من الأمور الذي يترتب عليها حياة كل فرد، فهذا الدخل هو الذي يضمن تلبية مستلزمات الأسرة ومتطلباتها المختلفة التي تحتاج إليها كل شهر، من أجل أن ضمان الاستقرار في حياتها.

ومع كثرة متطلبات المنزل يُفضل الكثيرون وضع خطة للنفقات الشهرية بناء على القدر المالي من كل شهر، إلا أن هناك مُعدل مثالي لتحديد ما تنفقه.

وفي كل ركن من حياتك والذي يشمل الإيجار السكني، وتكاليف الطعام، وسداد القروض والديون.

وبحسب ما نشرته مجلة "Forbes" فإن أكثر شىء يتم الإنفاق عليه من الدخل الشهري، هو تكلفة السكن، إذ إنه يأخذ 30% من الراتب من كل شهر، وهذا يعتبر مُعدل مناسب جدًا، ويليه في النفقات الطعام بنسبة 15% من الدخل الشهري، ويعادله في النفقات أيضًا بنسبة 15% التكاليف الصحية.

فيما ما يجب إنفاقه 10% فقط على مصاريف التنقل اليومية، ويماثله في ما ينفق على المصاريف الشخصية مثل شراء الملابس يأخذ حوالي 10%، وكذلك أيضًا سداد الديون أو القروض البنكية يكون المعدل الطبيعي له من الإنفاق 10%.

ويتبقى من تلك الحسبة ما يأتيه من الطلبات أو الخدمات المختلفة التي ينفق عليها 5% من الدخل الشهري، ويأتي كذلك ما يصرف على الوسائل الترفيهية يكون 5% من إجمالي الراتب الشهري.