كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - بالفيديو.. نصب تذكاري في الزمالك تخليداً لشهداء "الدفاع الجوي"
شهداء الدفاع الجوي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تخليد ذكرى شهداء القلعة البيضاء، داخل مقر النادي بميت عقبة.
وتحل اليوم الجمعة، الذكرى الرابعة لأحداث "الدفاع الجوي" التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من جماهير الزمالك، أثناء دخولهم استاد الدفاع الجوي لحضور مباراة فريقهم أمام إنبي، فى الدوري المصري موسم 2015.
مجلس الزمالك قرر إنشاء نصب تذكاري داخل النادي، تخليدًا لذكرى شهداء جماهير القلعة البيضاء.
يذكر، أن شهر فبراير يحمل أيضًا ذكرى شهداء الأهلي، الذين سقطوا في أحداث بورسعيد موسم 2012، خلال مباراة المصري البورسعيدي، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير القلعة الحمراء.
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