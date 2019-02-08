كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - إسلام العطار : محطة الزعفرانة تنتج 545 ميجا وات كهرباء في الساعة

معتز عوض

قال المهندس إسلام العطار، مدير إدارة التشغيل بمحطة الزعفرانة لتوليد الطاقة من الرياح، إن حجم إنتاج المحطة للكهرباء يصل إلى 545 ميجا وات في الساعة.

وتابع العطار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «حجم الإنتاج يتوقف على سرعة الرياح، وأي انخفاض في الإنتاج، يظهر في غرفة التحكم الرئيسية للمحطة»، مشيرا إلى أن سرعة الرياح تصل لأقصاها في فصل الصيف حيث تسجل ما بين 11 و13 مترا في الثانية.

وأضاف مدير إدارة التشغيل بمحطة الزعفرانة «ريش الأبراج المستخدمة في توليد الطاقة من الرياح تتحرك بشكل أوتوماتيك حسب اتجاه الرياح»، مشيرا إلى أن هناك 3 مهندسين يعملون في الشيفت الصباحي بغرفة التحكم بالمحطة، بينما يعمل واحد قط في الشيفت الليلي.