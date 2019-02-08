كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - حريق في نادي فلامنجو البرازيلي ومقتل 10 أشخاص

حريق في نادي فلامنجو

اندلع حريق في الملعب التدريبي لنادي فلامنجو البرازيلي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

ووقع الحريق في ملعب النادي البرازيلي الذي تم توسيعه قبل شهرين فقط.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من لاعبي فلامنجو تعرض للآذى.

وقال رجل المطافئ دوجلاس هينو لشبكة "جلوبو نيوز" التليفزيونية: "الأطفال في قطاع الناشئين بالنادي كانوا في منازلهم في ذلك الوقت".

ووقع الحريق بعد أيام قليلة من الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة البرازيلية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.