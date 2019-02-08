"غوتشي" تعتذرُ وتسحبُ مُنتجًا من السوق.. ما القصّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذرتْ دارُ أزياء غوتشي عن بيعها بلوفر بلاكللافا الأسود البالغ سعره 890 دولارًا من موسم شتاء 2018، وذلك بعد ما حدث من استهجان روّاد "إنستغرام" له وحملتهم المضادّة لغوتشي.

وبينما وصف موقع "سبرنج" الأزياء بأنها مستوحاة من أقنعة التزلج العتيقة مع مواد وأقمشة جديدة ومختلفة، أثار التصميم استياء روّاد "إنستغرام" لوجود القناع الأسود مع فتحة الفم ذات اللون الأحمر مُشبّهين القميص بالوجه الأسود.

وعلّقت إحدى الفتيات بأنه لا حاجة الآن لدهان وجوهكم بالأسود بينما يمكنكم الحصول عليه بلمسة كلاسيكية أنيقة دون فوضى الطلاء.

وقالت أخرى إنّ هذا مظهر فتى أسود مع شفاه حمراء ضخمة جدًا ووجه أسود حرفيًا وطالبت الجميع بالتوقّف عن ارتداء أزياء غوتشي.

وعلّق آخر أن بيوت الموضة العالمية دائمًا ما تقوم بأمور مماثلة ثم تعتذر ونعاود ارتداء أزيائهم وكأن شيئًا لم يكن.