بجانب الهدوء والراحة.. تعرف على الفوائد الصحية للرحلات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تتميز الأماكن الساحلية المُطلة على البحار الهادئة، بهواءها الطلق المنعش الذي يبحث عنه كثير من المسافرين ليحصلوا على قدر كافي من الراحة والهدوء بعيدًا عن ضغوط العمل والحياة.

فحسب عديد من الدراسات فإن مياه البحار والسماء الصافية تساعد على تحسين الصحة النفسية والجسدية للشخص، خاصة لو كانت رحلة بحرية على متن سفينة تمنحك شعور جديد بالطاقة والحيوية، ويمكن معرفة أهم الفوائد الصحية التي تحصلون عليها عند الذهاب في إحدى الرحلات البحرية، وفق ما نشره موقع "travelerpedia".

1- محاربة الاكتئاب

يمكن التمتع بأشعة الشمس بالاستلقاء على أحد الشواطىء أو حتى سطح سفينة سياحية للتمتع في الصباح، خاصة أن الدراسات قد وجدت أن الحصول على ساعة من ضوء الشمس الطبيعي في الصباح يمكن أن تساعد في ضبط الساعة الداخلية الخاصة بك، ما يسمح لك للحصول على مزيد من النوم العميق.

فضلا عن أن لأشعة الشمس فوائد عدة على المدى الطويل حيث تساعد الجسم على إنتاج فيتامين D الذي ثبت مؤخرا دوره الفعال في علاج أمراض القلب والسرطان. كما أن أشعة الشمس تعمل بدورها على زيادة مستويات السيروتونين الذي يعمل على محاربة الاكتئاب.

2- التخلص من التوتر والقلق

تخصيص وقت للاسترخاء أمر حيوي لتحسين الصحة العامة. وعلى العكس فالتوتر المزمن يمكن أن يؤدي إلى عدد لا يحصى من المشاكل، بما في ذلك ضعف الذاكرة، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. لذا فتجاوز التوتر في حمام السباحة، والتتمتع بعلاج السبا والاسترخاء في إقامة مريحة سيسمح لك بقضاء عطلة خالية من التوتر.

3- ضمان السلامة الصحية

على عكس الطائرات، فإن ضمان نظافة غرف النوم بادخل السفن البحرية أضمن بكثير، إذ إنها تكون خالية تمامًا من أي تلوث.

4- الهواء الطلق

بجانب الاسترخاء على ظهر السفينة، يكون لديك متسع من الوقت للتنفس بعمق، ومن المعروف أن الهواء النقي يساعد على صحة الرئتين كما يساعد في عملية الهضم، وتحسين معدل ضربات القلب، علاوة على تعزيز الجهاز المناعي، وتحفيذ الطاقة.

5- المياه المالحة

السباحة في المياه المالحة يمكن أن تساعد أيضًا على تحسين الدورة الدموية من خلال تزويد الجسم بالمعادن الحيوية. ومياه المحيطات وحمامات السباحة المالحة تساعد أيضًا على الوصول للجمال الطبيعي وتزويد الجلد بعنصر الماغنسيوم وتحسين جمال البشرة.