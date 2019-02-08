كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - وصول حساب آمال ماهر لمليون متابع على انستجرام

احتفلت الفنانة آمال ماهر عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بوصولها إلى مليون متابع عبر تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وشاركت آمال ماهر، تغريدة لها على تويتر تحتفل فيها بهذا الإنجاز، قائلة: «بنحتفل بـ مليون متابع على الانستجرام».

وكانت أغاني ألبوم الفنانة آمال ماهر الجديد «أصل الإحساس»، وصلت لـ 20 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب مؤخرًا بعد مرور قرابة الشهر الواحد على طرح الألبوم، عبر المتاجر الإلكترونية وسوق الـ CD.

واختارت الفنانة آمال ماهر اسم الألبوم "أصل الاحساس" الذى يوضح مفهوم الإحساس الحقيقي في المواقف الحياتية، مؤكدة أنه مع الوقت تظهر حقيقة تلك الأحاسيس والمشاعر بشكل مختلف، فالوصول لأصل الإحساس حاليًا يأخذ وقتًا ويحتاج خبرات كبيرة.