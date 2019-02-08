كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - الفنان الأمازيغي العربي إمغران يطرح أغنية «أريناس» - فيديو

أطلق الفنان الأمازيغي العربي إمغران، أغنيته الجديدة بعنوان «أريناس» على طريقة الفيديو كليب، وحقق في وقت قصير أزيد من 30 ألف مشاهدة على قناته الرسمية التي تضم أزيد من 135 ألف متابع.

ويحكي المغني الشاب من خلال أغنيته قصته مع حبيبته التي خانته، مع نقل جمال مناطق الجنوب، حيث تم تصوير الفيديو كليب ما بين تارودانت وأكادير، ومن أعلى نقطة في الأطلس الكبير «بحيرة إفني».

وكشف في تصريحه أنه اعتمد على توزيع جديد في الأغنية الأمازيغية، واعتمد على «لوك» مختلف عن السابق، وحاول من خلال الأغنية تقريب الأغنية الأمازيغية الشبابية من الجمهور.

وبدأ "إمغران" مساره الفني قبل 20 سنة، بجماعة ويجان إقليم تزنيت دوار أسكا قرب دوار أنو نعدو مسقط رأس الأب الروحي للأغنية الأمازيغية الراحل الرايس الحاج بلعيد، رفقة مجموعة إمغران التي استطاعت تحقيق مسار متميز في مدة وجيزة بالتحاق المبدع الشاب لعربي إمغران وذلك من خلال أعماله الفنية المتنوعة والمتجددة كلمة ولحن وأداء.

ويملك لعربي أزيد من 35 ألبوم غنائي، و11 أغنية مصورة على طريقة الفيديو، و10 البومات من سلسلة الأغاني الخالدة لكبار الروايس التي يتم الاعتماد عليها كمادة أكاديمية ومرجع فني من طرف الباحثين والنقاد في الفن الأمازيغي.