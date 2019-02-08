كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - وائل كفوري يؤدي البروفة النهائية لحفل فبراير الكويت

أدى الفنان اللبناني وائل كفوري بروفته النهائية صباح اليوم الجمعة على مسرح "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، استعدادًا لحفلته الليلة الجمعة على نفس المسرح، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، وذلك في ثالث ليالي المهرجان، بمشاركة الفنان الخليجي نبيل شعيل.

شاركت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنظمة لمهرجان فبراير الكويت، مقتطفات من بروفة وائل كفوري التي أداها صباح اليوم، وقدم فيها باقة من أروع أغانيه التي ينتظر أن يشدو بها في حفل الليلة.

تأتي مشاركة وائل كفوري، بديلًا للفنان رابح صقر، بعد اعتذار الأخير عن عدم إحيائه لظروف طارئة، أوضحها في تغريدة عبر تويتر، قال فيها: «أقدم اعتذاري لجمهوري الحبيب والمسؤولين على حفل فبراير الكويت المقام في ٨ فبراير؛ لظروفي الخاصة، وأعدهم بتواجدي في السنوات المقبلة بإذن الله، وأتمنى منكم ومن القائمين على هذا المهرجان قبول اعتذاري، متمنيًا لأرض الكويت دوام الأفراح، دمتم بخير».