كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - فيفي عبده بـ”لوك” جديد كشابة عشرينية.. شاهدوا ماذا غيرت

خطفت النجمة فيفي عبده الأنظار بجمالها وبالتغيّر الكبير الحاصل في شكلها وذلك بسبب التغييرات التي قامت بها خلال تطبيقها للمكياج.

وشاركت عبده متابعيها على تطبيق “انستغرام” بمقطع فيديو تحدثت خلاله عن فرحتها في اعتماد “لوك” جديد يعتمد على اللون الأسود القوي على العيون والكونتورينغ لتصغير تفاصيل الوجه فبدت كشابة عشرينية، وفي غاية الجمال.

وأكدت النجمة المصرية في المقطع أنها المرة الاولى التي تقدم على هذا التغيير مع خبير التجميل، لافتة الى ان الأخير من طلب منها اعتماد هذا الستايل، وسألت متابعيها عن رأيهم في اللوك الجديد، لتنهال عليها التعليقات التي أكدت أن شكلها تغيّر فعلاً وبدت شابة صغيرة والمكياج أبرز جمال عينيها بشكل مميّز.