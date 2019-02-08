كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - حلا الترك تخطف الأنظار في ميلانو بإطلالتها الجديدة

رغم ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الفنانة حلا الترك ظهرت أخيراً من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها والدتها منى السابر خلال تواجدهما في مدينة ميلانو الايطالية.

وشاركت السابر متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصور عفوية لها مع خلا وشقيقها الأصغر حمود، وأثارت الجدل من خلال تعليقها حيث كتبت عبارة “قريباً”، الامر الذي أثار اهتمام متابعيها الذين تساءلوا عن المفاجأة التي تحضرها حلا لجمهورها. وعلقت على صورة أخرى قائلة: “مع ابني والملاك في ميلانو، احب ميلانو”.

وخطفت حلا الانظار باطلالتها الكاجوال الشبابية، حيث اختارت ملابس يومية مع حذاء على الموضة باللون الابيض ومزين بكرات الصوف الملونة، ووضعت على رأسها قبعة صوفية مع كرة الصوف المنتشرة حالياً تماشياً مع الموضة.

من جهة ثانية، حرصت حلا على تقديم التهنئة لشقيقها بمناسبة ميلادها من خلال نشر صورة له عير خاصية “الستوريز” على صفحتها على “انستغرام” وعبرت عن حبها الكبير له من خلال ايموجي القلوب.

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