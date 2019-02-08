كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - عمرو الليثى يكشف أسرار فوازير رمضان وابداع نيللى ودور ممدوح الليثى فى عودتها

أكد الاعلامى د. عمرو الليثى ان هناك أعمال بارزة ومضيئة فى تاريخ التليفزيون المصرى لا تنطفئ بمرور الزمن عليها ومازلنا نتذكرها إلى يومنا هذا لأنها تبعث فى نفوسنا نفس الفرحة التى كانت تبعثها فينا عندما شاهدناها أول مرة. ومن هذه الأعمال فوازير رمضان التى كنا ننتظرها كبيراً وصغيراً وإذا ذكرت كلمة فوازير فالاسم الذى يقفز بأذهاننا فوراً هو اسم المخرج الكبير الراحل «فهمى عبدالحميد» بفوازيره الرائعة مع الفنانة الكبيرة نيللى والفنانة الكبيرة شريهان والفنان الكبير سمير غانم.. واحتلت الفوازير مكانة كبيرة فى نفوس هؤلاء النجوم الكبار. ولعلنى أذكر كلمات الفنانة الكبيرة نيللى عن الفوازير فتقول إنها «فوازير حياتى» فلقد كان عالم الاستعراض هو العالم الذى وجدت نفسها فيه وجاءت بداية الفوازير بالنسبة للفنانة الكبيرة نيللى عندما طلبت منها السيدة العظيمة تماضر توفيق، رئيسة التليفزيون السابقة، عمل فوازير مع المخرج الكبير- رحمه الله- فهمى عبدالحميد وكانت فوازير «كاريكاتير» وعندما تم طرح الفكرة على نيللى كان ما شدها لهذا العمل على رغم نجوميتها فى السينما الاستعراض الذى ستقوم به فى المقدمة والنهاية، وهو ما جعلها توافق على العمل،

واضاف الليث وفى السنة التى تليها لم يكن الاستعراض مقصوراً على التتر فقط، وإنما كان طوال الحلقة واستمرت منذ ذلك الوقت فى الفوازير وكانت أول فوازير لها بعد ذلك هى صورة وفزورة وصورة وفزورتين وصورة وثلاث فوازير وبعد ذلك صورة وثلاثين فزورة، واستمرت مسيرة نجاح نيللى فى الفوازير وقدمت فوازير عروستى والخاطبة ونجحت نجاحاً مدوياً، فكانت نيللى وفوازيرها معلما من معالم شهر رمضان فى خريطة البرامجالتليفزيونية، وكانت هذه الفنانة الكبيرة تعى جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من تقديم عمل فنى فى هذا الشهر الفضيل الذى يمثل بالنسبة لها قيمة كبيرة فكانت تراعى أدق التفاصيل باللبس والرقصات دون توجيه من أحد، وعندما قررت أن تبتعد فترة عن تقديم الفوازير بعدت وهى فى أوج نجاحها الفنى، فقد كانت تريد أن تكون دائماً فى الصورة الذهنية للمشاهد فى أبهى صورة يتذكرها بها وابتعدت حوالى ست سنوات عن تقديم الفوازير وبعد هذه الفترة طلب منها والدى الأستاذ ممدوح الليثى، رئيس قطاع الإنتاج فى ذلك الوقت، أن تقدم الفوازير مرة أخرى وأقنعها بالفعل بالعودة وأعجبت وقتها بفكرة الشاعر الكبير عبدالسلام أمين لفوازير «عالم ورق» وبالفعل بدأت الفنانة الكبيرة نيللى فى دراسة الفكرة مع المخرج الكبير فهمى عبدالحميد وكانت تريد عمل تحديث للفوازير بالبعد عن الخدع التى تكررت قبل ذلك بالفوازير ولكن بعد وفاة الأستاذ فهمى عبدالحميد، رحمه الله، قررت نيللى أن تنسحب وقالت وقتها للأستاذ ممدوح الليثى إنها لن تقوم بعمل الفوازير ولكنه أصر وقال لها «مينفعش» إلا أنها أصرت وقالت له «فهمى راح» فأصر هو أيضا على موقفه وقال لها «مينفعش» فقالت له «هاعمل الفوازير» لأنها شعرت أن رفضها من الممكن أن يكون «وحش فى حقه» على حسب قولها لى.. وسألها عمن تريده مخرجاً للفوازير فقالت «جمال عبدالحميد» ولما سألها عن السبب قالت له «مونتير هايل جمال عبدالحميد ده لا قبله ولا بعده فى المونتاج فهو عارف هيقطع فين بالضبط وودن زى المزيكا فده مخرج» وبالفعل أخرج لها المخرج الكبير جمال عبدالحميد فوازير «عالم ورق» والتى كانت من أنجح الفوازير التى قدمتها.--