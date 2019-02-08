كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - الجبير: المساس بالقيادة السعودية "خط أحمر"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة، إن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل جمال خاشقجي. وشدد في تصريحات من واشنطن على أن القيادة السعودية "خط أحمر".

ولفت الجبير إلى أن القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به، محذرا من أي محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية.

وأضاف الجبير أنه لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة.

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ما توصل إليه تحقيقٌ مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أجرته شركة "كرول" الأمنية الكبرى.

وتكذب استنتاجات التحقيق الادعاءاتُ والاتهاماتُ الموجهة للقيادة السعودية، بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وتوصلت الشركة "التي تتخذ من مدينة نيويورك مركزا لها، في تحقيقٍ وكّلتها المملكة العربية السعودية به، إلى نتائجَ تخالف استنتاجات استخباراتيةً سابقة بشأن مقتل خاشقجي.

فوكالةُ الاستخباراتِ الأميركية، كانت قد ادعت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو من أمرَ بقتل خاشقجي على الأرجح، مستندةً إلى رسائلَ عبر تطبيق "واتساب"، تبادلَها وليُ العهد مع أحد أكبر مساعديه، سعود القحطاني.

لكنْ ما غابَ عن الاستخباراتِ الأميركية، وعن بعضِ الحكومات ووسائل الإعلام التي هرعت لتبني التقييم الأميركي، هو النظرُ في مضمون الرسائل التي تم تبادلها.

فقد استند التحقيق المستقلّ إلى فحصٍ لأحد الهواتف المحمولة للقحطاني، كشف أنّ الأمير محمد بن سلمان أرسل بالفعل 11 رسالة لمساعده حينها، يوم الثاني من أكتوبر، تاريخ مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.