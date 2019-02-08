كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - ميركل: تنظيم داعش لم يهزم وتصريحات ترامب غير "دقيقة"

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، إن تنظيم داعش لم يُهزم بعد وإنما يتحول إلى قوة قتالية غير منظمة بعدما خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.

وتخالف تصريحات ميركل، التي أدلت بها أثناء افتتاح مقر المخابرات الخارجية الألمانية (بي.إن.دي) في برلين، إعلان الرئيس

الأميركي دونالد ترمب أن التنظيم هُزم.

وقالت ميركل "من حسن الحظ أن ما يطلق عليه داعش طُرد من معظم الأراضي لكن هذا لا يعني للأسف أن داعش

اختفى... إنه يتحول إلى قوة قتالية غير منظمة وهذا بالطبع تهديد".

وذكرت ميركل أن مراقبة الأوضاع في سوريا كانت إحدى أهم أولويات المخابرات الخارجية التي تشمل أيضا رصد تهديدات الأمن الإلكتروني والأخبار الكاذبة التي تهدف للتأثير على الانتخابات الديمقراطية.

وقال ترمب يوم الأربعاء إنه يتوقع إعلانا رسميا بحلول مطلع الأسبوع المقبل بأن التحالف الذي يقاتل المتطرفين استرد جميع الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها. وفي ديسمبر/كانون الأول قال ترمب في تغريدة إن التنظيم "هُزم".

ويريد ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا بنهاية إبريل نيسان وهي خطة تثير قلق الحلفاء الأوروبيين الذين يخشون من ظهور داعش مجددا في سوريا في ظل غياب خطة سلام ملموسة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وقالت ميركل "ما يزال الطريق طويلا لتحقيق السلام في سوريا".

وتحظى ميركل بشعبية بين أكثر من 550 ألف سوري لجأوا إلى ألمانيا بعدما قررت في عام 2015 فتح الحدود أمام نحو مليون طالب لجوء.