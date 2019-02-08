كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - بريطانى يشكو "ماكدونالدز" للشرطة بسبب الحساسية من البصل

أبدى رجل بريطاني غضبا وصف بـ"المبالغ فيه"، ثم أقدم على الاتصال برجال الشرطة لأنه وجد قطعا من البصل في وجبة "برغر" بمطعم "ماكدونالدز"، في ديسمبر الماضي.

وقال ليزلي ماكدوناغ، إنه يعاني من حساسية تجاه البصل، ولذلك طلب من عمال المطعم ألا يضعوه في وجبة الـ"بيغ ماك"، لكن ما جرى تقديمه لم يراع هذا الأمر.

ويعمل ماكدوناغ في شركة مالية بمدينة مانشستر وكان ينوي أكل "برغر" قبل أن يلتقي بزوجته لأجل الاحتفال بذكرى الزواج، وفق ما نقل موقع "ماي ريسيبس".

ودخل الرجل في نوبة غضب وتحدى مدير المطعم حتى يدخل معه في شجار يدوي، ثم اتصل بالشرطة حتى يقدم شكواه بشأن البصل غير المرغوب فيه.

وحين حاول عناصر الشرطة أن يبعدوا الرجل الغاضب عن المطعم، قام بالبصق على وجه أحد العناصر وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة إهانة.

وقال محامي ماكدوناغ، إن موكله ليس شخصا عنيفا، لكنه كان ثملا بسبب ست عبوات من الجعة حين دخل في مشادة مع عمال مطعم ماكدونالدز.

وأدين الرجل بغرامة قدرها 146 دولارا فضلا عن 12 شهرا من الخدمة الاجتماعية و120 ساعة من العمل غير المدفوع الأجر.