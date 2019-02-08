كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - محامى الدفاع - عقد زواج عرفى يقلب قضية منى فاروق وشيما الحاج

أكد حسين البكار، محامي الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، المتهمتين في واقعة الفيديو الإباحي، أنه أثبت في تحقيقات النيابة، أن المتهمتين كانتا متزوجتين عرفيا من المخرج الذى صور الفيديو المتداول .

وقال المحامى إنه قدم للنيابة العامة صورا من هذه العقود التي ظهر منها أنها قبل واقعة تصوير الفيديو الإباحي والذي تم تداوله مؤخرا، مضيفا أن المتهمتين أثبتتا في تحقيقات النيابة أنهما فوجئ بتداول هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنه تم تصويرهما دون علمهما.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفنانتين، مساء أمس، بعد رصد فيديو إباحي لهما منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها أمرت نيابة مدينة نصر الكلية بتفريغ الفيديوهات الإباحية التي انتشرت للممثلتين والتي وجهت لهما تهمة ارتكاب الفعل الفاضح، وذلك تمهيدا لمواجهتهما بها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.

وأكدت النيابة أن أن القرار في القضية سيصدر من المكتب الفني للنائب العام، وأضاف مصدر أمني بقسم مدينة نصر أن المتهمتين تم ترحيلهما إلى النيابة وسط حراسة أمنية مشددة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانتين اتهمتا مخرجا شهيرا - ظهر معهما في الفيديو - بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وأوضحت المتهمتان أن «الفيديو قديم، وأنهما لا تعلمان من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى فؤجئتا بالقبض عليهما».