كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 08:35 مساءً - إعملوا زار للدكتورة لميس جابر : لابسها عفريت عبد الناصر

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خرافات "فك العكوسات" لا تصلح فى التحليل السياسى

بقلم

محمد الخولى

سيادتها تظن - مجرد ظن- أن الناصريين معمول لهم – كما تقول- عمل.

حضْرتها تخرّجت – كما تقول أيضاً- من كلية الطب حيث يتعلم الدارس كيف يكون موضوعياً وكيف يتبع اسلوب التفكير المنهجى وطرائق البحث العلمى.

لكن ماذا أنت قائل فى مثل هذا الكائن، المفروض أن يفكر بطريقة موضوعية وباسلوب منهجى، فإذا به – الكائن المذكور- يتناول القضايا الوطنية، ويطلق الأحكام التاريخية باسلوب "معمول لهم عمل" وهو اسلوب لا علاقة له بداهة، لابالعلم ولا بالدرس ولا طبعاً بالطب، قدر علاقته – أعزّك الله وأكرمك- بتفكير كودية الزار، وفاتحى المندل ومحللى العكوسات.. ومَنْ فى حكمهم من رموز التخلف والعمى الحيسى عن رؤية حقائق الأمور.

فى حديث صحفى وصفته الجريدة الناشرة بأنه "حوار ساخن جداً" – لم تتورع السيدة خريجة الطب، التى نعرض لها فى هذه السطور- عن الإعلان بالفم المليان أنْ لو كان الأمر بيدها لأبقت على الرئيس السيسى فى الحكم 40 سنة.

والمعنى أنها تلجأ مرة أخرى، لا إلى النهج المحترم والجاد فى مضمار التحليل السياسى، بقدر لجوئها إلى حواديت المصاطب ومهرجانات النفاق التى لا نظن أن رئيس الدولة بحاجة إليها من قريب أو بعيد.

ورغم أننا نعيش حقبة طموحة تحفل على المستوى المصرى والعروبى ببراعم ثقافية أكثر من واعدة، وأكثر من مبشرة بإبداعات يافعة فى مجالات الفكر والفن والثقافة.. وهو ما شهدتْ به مؤخراً وقائع وثمار معرض الكتاب الدولى بالقاهرة – إلا أن المواطنة المذكورة أعلاه.. لم تتورع عن القول بأننا "نعيش عصر العقم الثقافى" (!)

ثم هاهى تمضى سادرة فى هذا التحليل الأكثر عقماً والأنكى خيابة والأدهى افتراء حين تقول بأن المثقف المصرى وقف عند سبتمبر 1970 – يعنى لحظة رحيل "جمال عبد الناصر" التى كانت مؤمنة به ثم آلت أحوالها – يا حبة عينى- إلى رفض لعبد الناصر وكفران.

والحاصل أن هذا الكفر بعبد الناصر ترجم نفسه عند السيدة المذكورة إلى ولع شديد وغرام مشبوب بعصر صاحب الجلالة الملك المعظم – مليكها وسيدها وتاج راسها "فاروق الأول" الذى دبّجت فى مدح سيرته واستعراض أمجاده وروعة أيامه قصصاً ومشاهد وحكايات ما أنزل المولى بها من سلطان إن هى إلا أشواق تشتعل بها الأفئدة جهلاً أو مرضاً أو إفتراءً إلى زمن مسغبة الملايين وحرمان الأغلبية من هذا الشعب الطيب الكريم لصالح القلة القليلة من أغوات القصر ومحاسيب العصر ومخلفات المماليك والأتراك وباشاوات الإقطاع.. وفى حقبة كان قصاراها إعلان مشروع "مقاومة الحفاء"، على نحو ما ذهب إليه يوماً أستاذنا الجليل الراحل "أحمد بهاء الدين".

واللهم لا اعتراض طبعاً على أن مثل هذه السيدة لها كل الحرية فى اعتناق، ومن ثم إعلان أى حاجة تترى على مخ سيادتها.

وما كنا لنأبه بأى رد على أقاويلها ولا بأى تفنيد لافتراءاتها على حقبة الإنجازات الوطنية- القومية التى حققها الشعب المصرى وأمته العربية على امتداد خمسينات وستينات القرن المنصرم.

المذكورة أعلاه تنعى على "عبد الناصر" أنه "استلم مصر بغزة والسودان.. وسابها من غير غزة والسودان..." ومرة أخرى لا تجد أمامها سوى تفكير المصاطب الخائبة المتخلفة.. فلم تكن غزة إقليماً من أقاليم القطر المصرى بل كانت مصر مكلفة بإدارتها ليس إلا.. أما السودان فقد نال استقلاله السياسى- باختيار شعبه الشقيق- تطبيقاً لحق تقرير المصير، وهو حق كفلته بداهة كل الأعراف والمواثيق التى بلورتها وأقرتها أعراف وصكوك القانون الدولى وخاصة فى مرحلة ما بعد الكولونيالية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظومة الأمم المتحدة فى النصف الثانى من الأربعينات.

وبخصوص مصطلح "الناصريين" نحب أن نقول للمواطنة المذكورة أن الزعيم "ناصر" نفسه لم يكن يحّبذ، ولا يفضل استخدام، ولا انتشار المصطلح المذكور.

كان يفضل تعبير "قوى الثورة العربية" فى مقابل "قوى الثورة المضادة".

وما جاء انتشار مصطلح "الناصريين" الذى يسبّب لها وبمن على شاكلتها كل هذه الأرتكاريا من اللاوعى والافتراء ناهيك عن رواسب التخلف الفكرى- إلا بعد أن أصبح مصطلح "الناصرية- الناصريين" مبدأ وشعاراً واسع الانتشار فى جميع أرجاء العالم.. إبتداء من أمريكا اللاتينية وليس انتهاء بأرجاء القارة الأفريقية، وهو ما لمسناه شخصياً عن قرب ومعايشة أتيحت لكاتب السطور على مدار عام كامل ما بين شرق أفريقيا فى أديس أبابا وحتى غربها – النيجر على ضفة المحيط الأطلسى، ناهيك بالطبع فى كل أنحاء الوطن العربى الكبير.

لم تكن المسألة هى عبد الناصر- الفرد أو الشخص الذى انتقل إلى جوار مولاه فى سبتمبر 1970.

المسألة كانت، ومازالت، هى عبد الناصر- الرمز: النضال.. العدل الاجتماعى.. إنصاف أفقر الفقراء.. تصفية تركة الاستعمار الأوروبى.. الحياد الإيجابى.. الوحدة الأفريقية.. السد العالى.. مجمع الألومنيوم.. قصور الثقافة فى الدلتا والصعيد.. الحديد والصلب.. تعليم أبناء الفلاحين وأحفاد الصنايعية وتكريم نوابغهم فى "عيد العلم" وإيفادهم إلى أرقى جامعات الدنيا.. الاعتراف والإدراك الموضوعى لأبعاد انكسار 67.. والانطلاق الفورى إلى إعادة بناء جيش أكتوبر العظيم.

ثم نظافة اليد، ونزاهة المقصد وبساطة المعيشة فى بيت الرئاسة المتواضع.

كلها قيم تعلمها الناصريون الذين لايزالون قابضين على جمر التجربة بكل دروسها.. وكل آلامها وكل نضالاتها، وكل انكساراتها وكل منجزاتها: فى العام الماضى احتفلوا فى جميع أنحاء الوطن اليعربى الكبير بذكرى مئوية ميلاد الزعيم، لا هم بحاجة إلى دعايات ولا إلى ثرثرات: ذكراه ومآثره تُغنى عن هذا كله.. ويكفى أن الجماهير.. الناس.. البسطاء.. ملح الأرض بادروا بالأمس القريب إلى رفع صورته وإعلان مبادئه فى جنبات ميدان التحرير: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.

ولايزال الناصريون.. يناضلون ويدرسون ويحللون ويبدعون.. ويتواصلون.. ربما كان آخرهم هو المناضل الفلسطينى الذى مابرح أسيراً فى سجون الاحتلال الصهيونى البغيض- ولكنه أمسك بقلم النضال ليكتب رسالة مشحونة بشجن الكرامة وعبق الإرث الناصرى ليبعث بها منذ أيام إلى "هدى عبد الناصر" وكأنما يقول:

• أبا خالد.. مازلنا على العهد رغم قسوة الأيام.