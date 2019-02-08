"أماني" تطلب الطلاق: "بيشتمني بألفاظ خارجة قدام أطفالي وجرني من شعري"

فتاة ريفية بجسد نحيف، ترتدى عباءة سوداء، تقف أمام الأخصائية الاجتماعية بمحكمة الأسرة في كفر الشيخ، حائرة، منكسرة، تستجمع قواها وتبدأ سرد معاناتها مع زواج دام لـ9 أعوام، ذاقت خلالها كل أنواع الإهانة، بدءًا من توجيه ألفاظ خارجة لها أمام أطفالها، انتهاءً بضربها وجرها من شعرها، على حد وصفها.

"أماني.ع.ا"، البالغة من العمر 28 عاما، والمقيمة بإحدى قرى كفر الشيخ، تسرد حكايتها مع زوجها "محمد.ذ.ع"، الذي يكبرها بـ3 أعوام، قائلة: "تزوجت منذ 9 أعوام، زواجاً تقليدياً، من شاب من نفس قريتي، يعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية، وأنا لا أعمل، وبحكم العادات والتقاليد وافق أهلي وتمت مراسم الزفاف، وعشنا حياة سعيدة في البداية، لكنه بعد إنجاب الطفل الأول، بدأت حياته تنقلب رأساً على عقب دون سبب، وبدأت الخلافات تدب منزلنا، ورغم أن منزل الزوجية لا يبعد سوى عدة أمتار عن منزل أهلي، إلا أنني كنت أرفض الذهاب إليهم، وبعد أن أنجبت أطفالي الـ3 بدأت أشعر أنه يتلفظ بألفاظ خارجة ويتعمد شتيمتي بها أمام أطفالي وأخاف عليهم أن يتربوا على مثل هذه الألفاظ".

أضافت قائلة: "بيشتمني بألفاظ خارجة قدام ولادي، ولما اتخانقت معاه علشان الأطفال بيرددوا الكلام، جرني من شعري وضربنى وبهدلني، وقالي انتي مش من مقامي، إنتي مكونتيش تحلمي تتجوزينى، البنات كلها بتجرى ورايا في شغلي وفيهم اللى أحسن منك، أنا كل يوم بكتشف أن زواجنا كان غلط، وطلبت منه يطلقني قال لي إنتي بتحلمي هسيبك متعلقة زي البيت الوقف، وهتجوز عليكي، واحدة تقدر تفهمني".

وتابعت السيدة: "عدت لمنزل أهلي وطلبت منهم تطليقي منه، وبعد عدة محاولات معه ورفضه، والجلوس فى جلسة عرفية وعدم التزامه ومماطلته بعدم طلاقي لجأت للمحكمة لرفع دعوى طلاق للضرر، ولاستحالة العشرة معه".

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