"عشان ماتبقيش زي حبيبة كايا".. أخطاء "فتيات الأندر إيدج" للظهور بـ"أنوثة مفرطة"

السعي وراء إبراز الأنوثة والجمال، حلم يراود الكثيرات من مختلف المراحل العمرية، تحاول بعضهن مواكبة أحدث صيحات الموضة والاستعانة بمستحضرات التجميل للوصول إلى الشكل الملائم لهن، فيما تحاول أخريات القفز بالمراحل العمرية للأمام أو الخلف للبرهنة على جاذبيتهن، فترغب المراهقات اللاتي يعرفن بمصطلح "Under age" أو تحت السن القانونية، في تكبير أنفسهن عن طريق اللجوء لحيل تجميلية أو ارتداء ملابس معينة توحي بمرحلة عمرية أكثر تقدمًا من الحالية.

وانتشر مقطع فيديو لفتاة مراهقة تدعى "سارة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهرت خلاله وهي توجه رسالة لحبيبها "كايا"، وهي مرتدية "تي شيرت" يحدد منطقة الصدر، التي ظهرت بشكل غير مألوف، اعتبره بعض رواد السوشيال ميديا حشوًا خارجيًا يبرز تلك المنطقة لتبدو أكبر حجمًا، لتتحول تلك المواقع إلى منصات للسخرية من "فتيات الأندر إيدج" ومحاولات بعضهن لإبراز المعالم الأنثوية بأجسادهن رغم صغر أعمارهن.

ومن جانبها، أشارت مصممة الأزياء رشا فتحي إلى الطرق الخاطئة التي تلجأ إليها بعض المراهقات للظهور بشكل أكثر أنوثة، متخليات عن براءتهن المعهودة بتلك المرحلة العمرية، والتي حددتها في استخدام بعضهن لمستحضرات تجميل متنوعة، واللجوء إلى ارتداء حمالات صدر بأحجام كبيرة أو من النوع الرافع للصدر "بوش أب"، كي يبرزن تلك المنطقة.

وألمحت "رشا"، في حديثها لـ"هن"، إلى محاولة بعض المراهقات استعراض أنوثتهن في غير موضعها، بارتداء ملابس لا تلائم الأماكن التي يتواجدن بها، إضافة إلى اختيار أحذية الكعب العالي بأطوال لا تناسبهن في تلك المرحلة.

كما حددت الشروط التي لا يفضل للمراهقات تجاوزها بتلك المرحلة، كارتداء أحذية لا يتجاوز ارتفاع نعلها 2 أو 3 سنتيمترا، حتى لا تتأثر أعمدتهن الفقرية، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الملائمة لكل مناسبة صباحية أو مسائية.

"كل ما تعيشي سنك هيكون أحسن"، قالتها مصممة الأزياء ناصحة المراهقات بالحفاظ على براءتهن، وعدم التعجل في القفز إلى مراحل عمرية متقدمة، مشيرة إلى وجود العديد من الصيحات المناسبة لهن دون التخلي عن جمالهن الطبيعي، كارتداء صيحات فساتين أنيقة تظهر عمرهن الفعلي دون مبالغة.

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