أبرزهن زوجة جنش وشدوى الحضري.. إطلالات "الجنس الناعم" بخطبة عنتر و"حسناء الزمالك"

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور من حفل خطوبة لاعب الزمالك، محمد عنتر، ودينا الحلو، المعروفة إعلاميًا بـ"حسناء الزمالك".

وحضر الحفل العديد من نجوم الفريق الأبيض، وزوجاتهم، اللاتي تألقن خلال الحفل، فظهرت "نونا" زوجة جنش، حارس الفريق الأول لكرة القدم، مرتدية بنطلون مخملي أسود، مُطعم بالتطريزات، مع بلوزة مخملي أيضًا بنفس اللون، وتربون سوداء، في حين تألفت "إيمي" زوجة محمود علاء مدافع الفريق، بجمبسوت سوداء، لها أكمام من الجوبير.

كما حرصت شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري، على الحضور، مرتدية بلوزة شفافة باللون الأسود أيضًا، كما تألقت المُذيعة فرح علي، بفستان مخملي باللون الكحلي متوسط الطول.

وكان محمد عنتر لاعب فريق الزمالك، احتفل بخطوبته على دينا الحلو المشهورة بـ"حسناء الزمالك"، مساء أمس، في أحد الفنادق الكبرى.

وحضر حفل الخطوبة، أسرة العروسين، وأيضا، معظم لاعبي الفريق الأبيض، محمود جنش ومحمد عبدالسلام والمغربي حميد أحداد عمر صلاح وعمر السعيد، وأيمن عبدالعزيز وأمير عزمي مجاهد.

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