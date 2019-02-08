10 نصائح للعناية بالشعر الأسود والحفاظ على نضارته

يحتاج شعرك إلى عناية إضافية، فاحرصي على أن تكون خطوات العناية متناسبة مع حاجات شعرك ومتطلّباته، فهذا سيساعدك على حلّ مشاكله وإبراز حيويته، وهذه أهم 10 نصائح للعناية بالشعر الأسود للحفاظ على نضارته وتألقه.

1- إذا كنت تنوين المحافظة على طول شعرك، عليك قصّ أطرافه مرّة كل شهر ونصف الشهر أو شهرين، وحتى لو كنت تنوين إطالة شعرك أكثر، عليك قص أطرافه كل 3 أشهر، وإلا ستؤدي الأطراف المتقصفة إلى تكسّر الشعر وفقدانه لجماله.

2- إذا فككت تشابك الشعر قبل غسله، سيكون من الأسهل تجفيفه وتصفيفه وتقليل تشابكاته بعد الانتهاء من غسل الشعر، لا تفركي شعرك عند تجفيفه بالمنشفة، بل اربتي عليه للتخلّص من الماء الزائد. ففرك الشعر يؤدي إلى تشابكه.

3- يتميّز الشعر الأسود عادة بكونه أكثر هشاشة وخشونة وجفافًا، لذا فهو يحتاج إلى عناية خاصة لذا ينصح بعدم غسل هذا النوع من الشعر الشعر يوميًا بالشامبو، لأنه أكثر جفافًا من أنواع االشعر الأخرى، كما أن غسله بالشامبو يجرّده من الزيوت الموجودة في الشعر؛ لذا، اكتفي بغسله مرة كل 3 أو5 أيام، كما أن تدليك فروة الرأس على أساس منتظم يحفّز إنتاج الزيت، مما يقلّل جفاف الشعر.

4- إذا كنت تمارسين أنشطة يومية تسبّب التعرّق، ينصح أن تشطفي شعرك بالماء وتستخدمي الشامبو في بعض الأحيان فقط. إذا شعرت بالحاجة إلى استخدام الشامبو، اختاريه بتركيبة لطيفة تحتوي على نسبة حموضة منخفضة.

5- لا تستخدمي الشامبو 2 في 1 "شامبو وكونديشنر في نفس المستحضر"، بل استخدمي شامبو منفصلاً وكونديشنر منفصلاً، فالمستحضرات اثنان في واحد لا تناسب الشعر الجاف.

6- عند غسل الشعر، افركيه في اتجاه واحد فقط لتجنّب التشابك.

7- استحمّي بالماء الدافئ، حيث أن الماء الساخن قد يجفّف و/ أو يهيّج فروة الرأس.

8- ضعي الزيت على فروة الرأس بعد غسل الشعر بالشامبو. حين يكون شعرك لا يزال رطباً، دلّكي الزيت في فروة الرأس ومشطي الشعر حتى الأطراف.

9- احرصي على استخدام الكونديشنر بعد الشامبو، فهو يرطّب الشعر ويمنحه الحماية والبريق ويقلّل تطايره ويسهّل فكّ تشابكه، يمكنك استخدام كونديشنر يترك على الشعر من دون شطفه، فهو يرطّبه ويحميه تماماً كما يعمل الكريم المرطب على الوجه.

10- خفّفي من استخدام الأجهزة الساخنة على شعرك مثل مجفف الشعر وضعي علاجاً من الزيت الساخن على شعرك مرة في الشهر لإعادة ترطيب فروة الرأس والشعر، وتجنبي منتجات الشعر التي تحتوي على الكحول والتي تجفف الشعر.

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