بينيلوبي كروز تتألق بفُستان الميتاليك من شانيل كوتور 2017

وصلت الممثلة العالمية من أصولٍ إسبانية "بينيلوبي كروز" السّجادة الحمراء لحفلة توزيع جوائز Goya Awards المُقام في مدينة إشبيلية الإسبانية، والأناقة الهوليوودية تُشعّ منها، حيث شاركت في الحدث بعد ترشيحها لأفضل مُمثلة عن دورها في فيلم الرّعب Everybody Knows، الذي لعبت فيه شخصية "لورا".

واختارت كروز في الحفلة رفيعة المُستوى، ارتداء فُستانٍ ضيّق اختارته من مجموعة شانيل كوتور 2017، جاء بلون الميتاليك المائل إلى الليلكي، وياقته بستايل حمّالة العنق، وزمّت خصره بحِزامٍ عريض، وانسدل الفُستان إلى الأسفل ليُلامس الأرض بتصميمٍ يُشبه حراشف السّمك.

وأكملت بينيلوبي إطلالتها الأنيقة بحمل حقيبة كلاتش مُطابقة للون الفُستان، وتزيّنت بالمُجوهرات الألماسية والأقراط المُنسدلة، في حين اعتمدت مكياج السّهرات الدّاكن وتسريحة شعر الكعكة الخلفية المشدودة.

والتقطت بطلة فيلم "Loving Pablo" في أثناء فقرة السّجادة الحمراء، صورًا مع مُخرج العمل السينمائي "بيدرو المودوفار" الذي بدا أنيقاً ببدلة سوداء بالكامل، علمًا بأنّهما يعملان سويّاً منذ عام 1997، وذلك عندما مثّلت بينيلوبي في فيلم Live Flesh من ذلك العام.

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