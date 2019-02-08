أزياء التسعينات تعود لتسيطر على موضة ربيع 2019‬

يبدو أنّ الحنين إلى الماضي سيكون عنوان عام 2019، حيث سيشهد عودة قوية وطاغية للعديد من عصور الموضة الكلاسيكية والماضية، بخاصةً فترة التسعينات والتي ستُسيطر على موضة ربيع هذا العام؛ لذا وحتى تكوني مستعدةً، جلبنا لكِ من مجلة "بيور واو" أبرز 3 صيحات لربيع 2019 بنكهة التسعينات:

الصندل ذو السيور

وستتميّز موضة أحذية ربيع 2019، بتصميمات الصندل ذي السيور الرفيعة التي تُزيّن القدم، فلا تترددي في اختيارها لإكمال مختلف إطلالاتك، من الجينز والتنانير إلى الفساتين.

شورت الدراجة الهوائية

وعلى الرغم من أنها صيحة غريبة لا تُثير إعجاب الكثيرات، إلا أنها ستكون من أبرز صيحات ربيع هذا العام.

تصميماتٌ هندسيةٌ لحقيبة خصر

وتعودُ حقيبة الخصر أو الحزام بقوة هذا العام، ولكن ستتميّز بتصميمات هندسية تتنوّع بين الأشكال الدائرية والمربعة وغيرها.

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