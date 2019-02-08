كاسات الهواء تعالج أمراض خطيرة.. ممنوعة على هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

كاسات الهواء من طرق العلاج الشعبية المتعارف عليها في الصين، وتعتمد على وضع كاسات فوق الجلد لشفطه ما يسهل من عملية تدفق الدم وتخفيف الألم وعلاج تشنج العضلات.

تُسخن الكاسات على النار مع استخدام الكحول أو الأعشاب أو الورق، وبعد ارتفاع حرارة الكأس يوضع الجزء المفتوح منها على الجلد مباشرة، ويُترك حتى يبرد تمامًا ويرسم آثاره على المكان الذي تم وضعه فوقه، وكانت تصنع كاسات الهواء قديمًا من قرون الحيوانات، ثم من البامبو، ثم السيراميك، أما الآن تصنع من الزجاج.

يتحول لون الجلد إلى الأحمر نتيجة استجابة الأوعية الدموية لتغير الضغط، ويترك لمدة 5: 10 دقائق، ومن أجل الحصول على نتائج أفضل ربما يحتاج الشخص إلى الصوم أو تناول وجبة خفيفة قبل الجلسة بحوالي 2: 3 ساعات، وفقا لموقع "health line".

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