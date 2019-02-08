خدعوك فقالوا: تناول التونة مفيد لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يلجأ العديد من الرياضيين وأصحاب الحميات الغذائية إلى تناول التونة بشكل شبه يومي، معتقدين أنها صحية لاحتوائها على البروتين وأحماض الأوميجا 3 الدهنية، وتساعد على إنقاص الوزن.

غير أن خبيرة التغذية ليلي السيد، حذّرت من الإكثار من تناول التونة، لاحتوائها على نسبة عالية من الزئبق والمواد الحافظة، الذي تؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض، منها الأورام السرطانية، وفشل الكلي.

ونصحت خبيرة التغذية بعدم تناول الأطفال التونة المعلبة، إذ إنها تسبب في تأخر النمو عند الأطفال وحدوث مشاكل في الرؤية.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن الزيت الحافظ للتونة يسبب أضرارا للجهاز الهضمي، قد تصل إلى تسمم الجهاز العصبي والرئتين.