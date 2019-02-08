احذر من البقع الداكنة في جسمك.. إنه "الشواك الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يصاب بعض الأشخاص بمرض الشواك الأسود، هو مرض جلدي يتسبب بظهور بقع داكنة ذات ملمس مخملي، تظهر في ثنايا الجسم كالإبطين والفخذ والرقبة، وتجعل الجلد أكثر سماكه، حسب ما جاء في موقع "medicalnewstoday".

أسباب مرض الشواك الأسود:

1-يعتبر أكثر شيوعًا لأصحاب الوزن الذائد.

2-حدوث اختلال في الهرمونات، مثل تكيس المبايض أو قصور الغدة الدرقية.

3-الإصابة بمرض السكري.

4-تناول بعض الأدوية وخاصة التي تحتوي على حمض النيكونين.

5- أورام الجهاز الهضمي والمعدة.

طرق علاج الشواك الأسود:

1-يجب استشارة طبيب ومعرفة السبب وراء الإصابة بالمرض ومعالجته.

2-استخدام كريمات تفتيح، وأدوية موضوعية مضادة للبكتريا.

3-وضع واقي الشمس كل ساعتين، حتى لو كان الجو غائم.

4-إنقاص الوزن باتباع حمية غذائية وتمارين رياضية لتخفيف من لون وسمك الجلد.

5-إذ كنت تعاني من مرض السكري عليك الحفاظ على نسبة السكر في الدم، والحرص على تناول نظام غذائي صحي.

6-عمل تقشير كيمائي تحت إشراف طبيب جلدية.

7- علاج الشواك الأسود باستخدام الليزر، يعتبر الليزر من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال علاج تصبغات الجلد وتفتيح لون البشرة، وتعتمد على قوة الومضات الضوئية لليزر في تدمير الخلايا الداكنة تحت سطح الجلد، فترتفع الخلايا الميتة إلى سطح الجلد الذي يتقشر بدوره، فتختفي بذلك التصبغات الداكنة.

يتم العلاج على مدار جلسة واحدة أو أكثر على حسب مساحة الجلد المراد علاجها، ومدى عمق التصبغات، وكلما كان لون التصبغات أغمق كانت النتائج أسرع وأكثر فاعلية، إذ إن اللون الداكن يمتص شعاع الليزر بصورة أفضل.