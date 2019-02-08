كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 06:02 مساءً - مع بداية فصل الشتاء أنت بحاجة إلى معرفة ما هي أساليب المناكير الجديدة والرائجة لهذا الموسم. وتأتي صيحات المناكير مع رسومات مناكير 2019 من اجواء الشتاء الباردة لتبدو ملفتة ومميّزة بخطوطها الهندسيّة وحبيباتها النافرة والبرّاقة، بألوانها الشتويّة، كالأخضر الزمرديّ الداكن، البنّي بدرجة الشوكولا والبرغاندي الداكن. ألوان ونقوش تتلاءم مع إطلالات النهار وسهرات المساء لامرأة تبحث عن صيحات أنيقة لأظافرها.



شاهدي الصور المرفقة وتعرفي إلى رسومات مناكير 2019 تختاري منها أكثر ما يروق لكِ. تابعي أيضاً: أجمل موديلات المناكير لمناسباتك السعيدة ألوان مناكير الموضة ...ستعجبك ! ألوان مناكير رائجة جداً... تعرفي إلى الأجمل بينها

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