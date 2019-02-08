7 إطلالات رومنسية للاحتفال بيوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 06:02 مساءً - للون الأحمر دلالات كثيرة. فهو لون الحب والدفء والإطلالات اللافتة والجريئة. اختاريه بإطلالة كاملة وزيّنيه بإكسسوارات تناسبه، أو بإمكانك أن تدخليه إلى إطلالتك من خلال قطع بسيطة وفاخرة في الوقت نفسه.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر وماكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: Rapture, Tom Ford, Joseph, Givenchy, Lanvin, Carolina Herrera, Thya, Honayda

مكان التصوير: Le Vendôme فستان من Carolina Herrera. السعر 1519$

أقراط من Rapture. السعر 220$ فستان من Honayda من Thaya Boutique. السعر 2135$

أقراط من Rapture. السعر 230$

حقيبة باللون البرونزي. السعر 1812$

حذاء من الشبك الأسود. السعر 1166$

كلاهما من Lanvin فستان باللون الأسود. السعر 5742$

عقد مزيّن باللؤلؤ. السعر 774$

كلاهما من Lanvin فستان من Tom Ford. السعر 4784$

حذاء من Lanvin. السعر 1166$ توب باللون الأحمر. السعر 450$

تنورة باللون الأسود. السعر 358$

كلاهما من Joseph

حقيبة من Givenchy. السعر 1908$

حقيبة من Lanvin. السعر 1230$ فستان باللون الأحمر. السعر 2164$

حذاء من الشبك الأسود. السعر 1166$

كلاهما من Lanvin

سترة من Givenchy. السعر 3030$ فستان من Carolina Herrera. السعر 943$

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