كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:35 مساءً - الرئاسة تستجيب لأسامة كمال.. وتقرر حل مشكلة أم فتاة مريضة



معتز عوض أعلن الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC ، عن استجابة مؤسسة الرئاسة لمناشدة شيرين محب حكيم أم فتاة مريضة بورم في الحبل الشوكي للرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج ابنتها تدعى جانو أسامة سعيد . وأكد كمال عبر صفحته الشخصية عبر الفيسبوك أن "الحمد لله حمدا كثيرا. استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة الله الفاضلة واتصل بنا مكتب سيادته يعلمنا بتبني الرئاسة لعلاج جانو. خالص شكري وتقديري لفخامة الرئيس وفريق العمل بالرئاسة للاستجابة السريعة ولجبر الخاطر في هذا اليوم المبارك رغم ضيق الوقت والاستعداد للسفر خلال دقائق". ونال كمال استحسان وشكر جمهوره علي الفيسبوك، مطالبين كمال بالمزيد من استخدام منبره الإعلامي المحترم في خدمه المواطنين، وتسهيل وتيسير اي مشكلات تواجهم. وقد أعربت شيرين محب فى مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، عن أملها أن يقر الرئيس بمعالجتها فى الخارج . ووصفت الأم الرئيس بالأب الحنين قائلة: "أنا عارفة إنه إنسان قوي".

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