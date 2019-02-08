كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:35 مساءً - عاجل - الموت يفجع البدري فرغلي.. واتحاد المعاشات يقدم واجب العزاء



عاجل - الموت يفجع البدري فرغلي.. واتحاد المعاشات يقدم واجب العزاء عاجل - الموت يفجع البدري فرغلي.. واتحاد المعاشات يقدم واجب العزاء عاجل - الموت يفجع البدري فرغلي.. واتحاد المعاشات يقدم واجب العزاء تقدم الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات ، بعزاء واجب للمناضل البدري فرغلي رئيس الاتحاد ، في وفاة صهره امس . وخاطب الاتحاد العام لنقابة المعاشات البدري فرغلي ، داعين للفقيد بالرحمة وللاسرة الصبر والسلوان . واليكم الان فرصة العزاء من خلال صفحتنا .



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