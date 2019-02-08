كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:35 مساءً - مجانين الثأر - إطلاق نار داخل مسجد فى القوصية بأسيوط خلال صلاة الجمعة

اقتحم مجهولون مسجد العميد وائل حجاج بمنطقة غيط شعير بمدينة القوصية في محافظة أسيوط، وأطلقوا النيران على المصلين وقتلوا شابين وأصابوا طفلا لخلافات ثأرية، أمام المستشفى المركزي غرب القوصية.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "حفيظ" و"بلحة" قام على إثرها أفراد من عائلة "حفيظ" بإطلاق أعيرة نارية على أفراد من عائلة "بلحة" عقب صلاة الجمعة بجوار مستشفى القوصية المركزي مما أدي إلى مصرع "محمد.م.ر" من عائلة "بلحة" ومصرع "عاطف.م.ج" عن طريق الخطأ تصادف مروره في أثناء إطلاق الأعيرة النارية.

وتم نقلهم لمشرحة مستشفى القوصية المركزي كما أصيب "نور.م.ع" عن طريق الخطأ أيضًا وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.