شاليمار شربتلي: لن أنفصل عن خالد يوسف.. و"هنرجع مصر عادي"

أعربت الفنانة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف عن غضبها الشديد من الأخبار المنتشرة على زوجها بشأن الفيديو الجنسي الخاص بالفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مشيرة إلى أنه لم يهرب كما هو شائع لكنه في فرنسا معها ومع ابنته منذ أسبوع من أجل عطلة منتصف العام، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأعمال الخاصة به.

وشددت شربتلي، على أنها لم تتخل عن زوجها أبدا، نافية التصريحات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عن انفصالها، حيث قالت شاليمار لـ"الوطن": "زوجي برئ وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون، وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك الأمر".

وألقت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، مساء أمس القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول مقطع فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".

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