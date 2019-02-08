بالفيديو| وائل جسار يتحدث عن ارتباطه بزوجته: "قصة حب زي الأفلام"

انطلقت، أمس، أولى حلقات البرنامج الغنائي الأسبوعي "حكايات لطيفة" وتقدمه المطربة التونسية لطيفة، على شاشة قناة "DMC"، وكان المطرب اللبناني وائل جسار، هو أول ضيوف البرنامج.

وما بين الغناء والذكريات، تحدث المطرب اللبناني عن الكثير من مشواره الفني في "حكايات لطيفة"، كما تطرق إلى قصة الحب التي نشأت بينه وبين زوجته "ميري" في عام 1998.

ورصد "هن" أبرز التصريحات التي ذكرها المطرب اللبناني عن زوجته وحياته الشخصية.

ذكر "جسار" بأنه نشأ في أسرة بسيطة الحال، أسهمت في إعداده والوصول إلى النجاح الذي حققه، كما أنه تعرف على زوجته بالصدفة وذلك في إحدى حفلاته الغنائية، حيث كانت زوجته واحدة من معجباته حيث شاهدها وسط الكثير من الحاضرين في الحفل، "لاقيت الناس كلها بترقص وهي قاعدة بتتفرج عليا".

وبعد قصة حب كبير تزوج "وائل" "ميري"، "بينا عشق وحب زي الأفلام، دي كل حياتي، نحن شخصان متفقان في كل شيء.. أنا ومراتي متفقان بشدة عشان برجنا واحد، إحنا الاثنين برج القوس"، ورغم ذلك انفصلا عن بعضهما في عام 2002، وعادا لحياتهما الزوجية مرة أخرى في 2005، وهو الوقت الذي أطلق فيه أغنية "مشيت خلاص".

وخلال حديثه، ذكر بأن زوجته وراء تسمية ابنهما "وائل" على اسمه، وهو يبلغ حاليًا 9 أعوام، وأوضح المطرب أن ابنه ليس لديه أي ميول فنية عكس شقيقته.

وذكر المطرب اللبناني أن ابنته تحب الغناء ولديها أذن موسيقية، فهي سريعة الحفظ مثله وتغني بـ5 لغات مختلفة: "حاليًا أشجعها على دراستها وعلمها وألا تفكر في المجال الفني، ولكن سأكون بجانبها وفي ظهرها خطوة بخطوة في حال أنها لديها موهبة، نفسي تبقى زي فيروز".

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