"رودارتيه" لخريف وشتاء 2019.. أزياء مُستوحاة من هُوليوود القديمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرض الثنائيّ، كيت، ولورا موليفي، المجموعة الجديدة، لعلامة رودارتيه، لموسم خريف وشتاء 2019، في حديقة مغطّاة بمدينة لوس أنجلوس، وقد شهد العرض حضور نخبة من نجمات هوليوود، أمثال تريسي إليس روس، وبري لارسون، والشقيقات هاييم، وماجي روجرز، وأنجيلا باسيت، وداكوتا فانينغ، وإلسي فيشر، وماكينزي فوي، ولوسي بوينتون، وروان بلانشارد، وديان كيتون، وغيرهنّ.

واستلهم الثنائيّ المجموعة الجديدة، من هوليوود القديمة، على وجه التحديد، ومن خلال العروض الموسيقية من فترة الثلاثينات إلى السبعينات، ما أضفى على المجموعة طابع الخفّة والمرح، وهو ليس بالطابع الذي نجده دائمًا في تصميمات رودارتيه المزاجية، ومع ذلك كان العرض جريئًا ومثيرًا للعواطف.

وكانت المجموعة غنيّة بالألوان المشرقة، والكشكشة الضخمة، وربطات البو البارزة، فبرزتْ فساتين الكوكتيل، والسّهرة بتصميمات جريئة، وتمّ، تنسيقها مع جوارب ملوّنة بألوان زاهية، أو مطرّزة وإكسسوارات الرأس المرحة، المزيّنة بزخارف زهرية، أو رسوم الفراشات، في إشارة إلى مكان العرض.

كما كان هناك الكثير من الخيال، ولم يكن هناك نقص في الفساتين، التي تليق بالظّهور على السجادة الحمراء، على أيّ من ضيوف الصّفوف الأماميّة.