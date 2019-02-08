كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - تحرير 1230 مخالفة مرورية وتمشيط 7 مزارع بالسادات فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية امكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

وأسفرت الحملات عن تحرير 1230 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 11 قرار إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 9 قرارات تعد على منافع الرى، و11 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

فى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 7 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 11 شخصا وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 6 احكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 28 شقة مفروشة و 39 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.