كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - مؤسسة النفط الليبية تدعو لتجنب التصعيد في حقل الشرارة

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بيانا، أعلن خلاله عن فرض عقوبات على المواطن التركي، إيفرين_كاياكيران، وهو مدير شركة أجنبية تابعة لشركة أميركية انتهكت العقوبات ضد إيران ثم حاولت إخفاء تلك الانتهاكات.

وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، الخميس، إن "فرض عقوبات على كاياكيران ليس فقط بسبب انتهاكه المتعمد للعقوبات الأميركية على إيران، ولكن أيضًا لتوجيه الموظفين إلى ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية والتستر عليها".

وأضافت: "هذه هي المرة الأولى التي يصنف فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شخصًا باعتباره متهربًا من العقوبات الخارجية أثناء تسوية أمور تنفيذية، ويعد تغييرًا ملحوظًا في الطريقة التي سنواجه بها أعمال الخداع هذه".

وأكدت ماندلكر أن "هذا الإجراء تحذير واضح لأي شخص في مناصب فخرية أو إدارية يقوم بتوجيه الموظفين لتقديم الخدمات أو تزوير السجلات أو ارتكاب الغش أو عرقلة التحقيق في انتهاكات العقوبات، ويعرض نفسه لمخاطر شخصية خطيرة".

وتمت معاقبة كاياكيران بموجب الأمر التنفيذي رقم 13608، الذي يستهدف الأشخاص الذين ينتهكون العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية على إيران وسوريا التي تقضي بحظر جميع المعاملات المباشرة أو غير المباشرة معه من سلع أو خدمات أو تكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وجاء في القرار أنه يجب على المؤسسات المالية الأميركية عدم دفع التحويلات المتخصصة للمواطن التركي كاياكيران المتعلقة بالتسوية المرتبطة بالشركة الأميركية التي يعمل لصالحها.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن كاياكيران قام بستة انتهاكات للعقوبات الأميركية ضد إيران، بين يوليو/تموز 2013 ويوليو/تموز 2015 عند ما كان المدير الإداري لشركة تركية تقوم باستيراد وتوزيع وتثبيت منتجات التحكم في الحركة.

وفي مارس/آذار 2013، استحوذت شركة أميركية على الشركة التركية، مما جعل الأخيرة تخضع لقانون المعاملات والضوابط المتعلقة بإيران والتي تحظر مواطني وشركات الولايات المتحدة من الدخول في أي معاملة مع حكومة إيران أو أي شخص يخضع لولاية تلك الحكومة.

وذكر بيان الخزانة الأميركية أنه بالرغم من العلم بوجود انتهاكات للعقوبات، تم تهديد الموظفين بإنهاء الخدمة إذا رفضوا السفر إلى إيران لتقديم الخدمات، وعند عودتهم من الرحلات، تم توجيه الموظفين لتزوير سجلات الشركة من خلال إدراج السفر كإجازة بدلاً من العمل.

كما أن كاياكيران قام باحتيال ضد الشركة الأميركية مدعيا أنه لم يتم إرسال أي منتجات أو خدمات إلى إيران. إلا بعد تقديم أحد الموظفين شكوى داخلية عن طريق الخط الساخن في أواخر نوفمبر/تشرين الأول 2015، أظهرت الانتهاكات بعد تحقيق قامت به الشركة الأميركية في الأمر.

وعند إخطار كاياكيران بالتحقيق الداخلي للشركة الأميركية، حاول عرقلة التحقيق من خلال توجيه تعليمات لموظفي الشركة التركية بحذف إشارات إلى إيران في سجلات الشركة وتضليل محامي الشركة الأميركية.

كما حاول كاياكيران أخيرا حذف رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بإيران، لكن التحقيقات الداخلية للشركة الأميركية أفشلت محاولته حيث تعاونت الشركة بشكل كامل مع تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية OFAC ، بما في ذلك تقديم تقرير شامل عن القضية.