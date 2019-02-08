كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد فيل جونز

فيل جونز

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل قليل، عبر الموقع الرسمي، تجديد عقدفيل جونز.

ومدد جونز عقده مع الشياطين الحمر حتى يونيو 2023، مع خيار تمديده لمدة عام إضافي.

وقال جونز: "يسعدني توقيع عقد جديد، كان مانشستر يونايتد جزءًا كبيرًا من حياتي لمدة ثماني سنوات وأنا أحب كل شيء في هذا النادي".

وأضاف: "أنا متحمس للتحديات التي تنتظرنا ونحن نستعد لفترة مزدحمة للغاية في هذا الموسم، أود أن أشكر مدربي أولي سولشاير وأعضاء الجهاز الفني على دعمهم المستمر في تطوري".

يذكر أن مانشستر يونايتد جدد أيضًا عقد لاعبه الفرنسي أنطوني مارسيال قبل أيام.