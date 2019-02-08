كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - الجيزة تستقبل الفصل الدراسى الثانى بـ12 مدرسة جديدة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن دخول 12 مدرسة جديدة للمنظومة التعليمية بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسي الثانى وذلك فى إطار حرص المحافظة على التوسع فى انشاء المدارس لمواجهة الكثافات الطلابية العالية .

وأشار راشد إلى أن مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية بالجيزة تجريان حاليا أعمال التجهيزات النهائية للمدارس لتستقبل الطلاب بالفصل الدراسي الثانى والذى من المقرر ان يبداً خلال شهر فبراير المقبل .

ووجه راشد شركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بالأسراع فى ادخال المرافق اللازمة للمدارس المقرر دخولها الخدمة بالفصل الدراسي الثانى .

تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء الذى عقده بحضور مدير مديرية التربية والتعليم ورئيس فرع هيئة الابنيه التعليمية بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن حيث وجه راشد بسرعة الانتهاء من باقى مشروعات الانشاء والصيانة للمدارس الجارى العمل بها، إضافة إلى استبدال أى الواح زجاجية مكسورة بالفصول بأخرى بلاستيكية حفاظاً على حياه الطلاب ولعدم تعرضهم لاى اصابات .

وخلال اللقاء تم استعراض استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال الفصل الدراسي الثاني ووجه المحافظ بالانتهاء من الاستعدادات لبدء الدراسه بالفصل الدراسي الثانى على مستوى الادارات التعليمية بالمحافظة دون اى معوقات تواجه الطلاب .