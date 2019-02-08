كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - نانت يتخذ قرارًا لتخليد ذكرى "سالا"

سالا

اتخذ نادي نانت الفرنسي، منذ قليل، قرارًا هامًا بعد الإعلان رسميًا عن وفاة لاعب فريق كارديف سيتي "إيميليانو سالا".

وغادر اللاعب الأرجنتيني نانت في شهر يناير الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع كارديف سيتي الإنجليزي ولكن الطائرة سقطت في قاع بحر المانش.

وأعلنت السلطات، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحديد هوية الجثة التي تم العثور عليها في حطام الطائرة وتم نسبها إلى "سالا".

وقال رئيس نانت في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "ليس لدي الكلمات المناسبة، إنها مأساة، لقد ترك سالا بصمته معنا، نشعر بحالة من الدمار".

وأضاف: "لهذا السبب نود نحن، وجميع مشجعي النادي، تكريم سالا عن طريق حجب القميص رقم 9 إلى الأبد تخليدًا له".