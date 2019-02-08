كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا بعد كارثة نادي فلامينجو

نادي فلامينجو

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا يعلن فيه تضامنه مع فلامينجو البرازيلي.

ذكرت مصادر رسمية أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر في حريق اندلع يوم الجمعة في مركز تدريب نادي فلامينجو البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو

وجاء بيان ريال مدريد على النحو التالي:

"يأسف نادي ريال مدريد بعمق لوفاة اللاعبين والموظفين في فلامنجو بسبب النيران التي عانت منها مدينتهم الرياضية".

وأضاف: "يرغب النادي في نقل تعازيه إلى أقرباء وأصدقاء الضحايا، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأختتم البيان: "يظهر ريال مدريد تضامنه مع فلامينجو ومشجعيه وكرة القدم البرازيلية".