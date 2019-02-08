كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - اليسا: هيدا أسوأ خبر ممكن إسمعو

علقت النجمة اللبنانية اليسا على خبر وفاة مواطن لبناني أضرم النار بنفسه في باحة المدرسة التي يدرس بها اطفاله بسبب تراكم الاقساط عليه.

وقالت اليسا في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “مواطن لبناني يحرق نفسه بسبب تراكم الأقساط المدرسية… هيدا أسوأ خبر ممكن إسمعو عن بلد صار فيه الحرق أهون من وجع كل يوم. الله يساعد كل شخص مسؤول عن عيلة ويحرق قلب كل حرامي أخد لقمة عيشو بالنهب”.

وكان قد توفي المواطن اللبناني (ج.ز) بعدما أضرم النار في نفسه في باحة مدرسة بكفتين، احتجاجاً على عدم إعطائه إفادة مدرسية لنقل ابنته من المدرسة التي تدرس فيها إلى مدرسة اخرى، وذلك بسبب سوء وضعه المادي وتراكم القسط المدرسي المتوجب عليه. وكان (ج.ز) نقل إلى المستشفى للمعالجة الا أنه ما لبث أن فارق الحياة.