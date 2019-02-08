كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - فيديو يفضح اعتداء رجل على امرأة في السعودية -شاهدوا

أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، مساء يوم الخميس، أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص تداول مرتادو مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجبر سيدة على دخول المنزل بعد أن اعتدى عليها بالضرب وعنفها.

وكشفت التحقيقات الأمنية أن خلافًا عائليًا هو السبب وراء قيام رجل بتعنيف امرأة، وذكرت مصادر لصحيفة عاجل المحلية إنها زوجته، وانتشر له مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداءه.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان قد أمر بسرعة إلقاء القبض على الرجل؛ بعد أن تسبب مقطع الفيديو المتداول بغضب واسع بين ناشطين.

وأظهر مقطع الفيديو رجلًا وهو يجبر سيدة على دخول المنزل، بعد أن اعتدى عليها بالضرب وعنفها.