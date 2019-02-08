كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - أول تعليق لمحمد عبده على تجاهل تركي آل الشيخ مصافحته

علق الفنان محمد عبده، على واقعة “تجاهل” رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مصافحته خلال مؤتمر صحفي، الشهر الماضي.

وقال الفنان – خلال رده على سؤال وجهه له مذيع قناة تلفزيونية حول تجاهل آل الشيخ مصافحته – : “أنا ما أعرف عن أي شيء تقصد.. أنا ما أتعامل مع السوشيال ميديا”.

وأكد وجود علاقه صداقة تجمعه بآل الشيخ، قائلاً: “وقال رئيسنا هذا طبعًا”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أظهر استعداد آل الشيخ لصعود منصة مؤتمر صحفي حاشد ، عندما عرج بطريقه على صفوف الحضور صافح الشيخ الكلباني بحرارة وأكمل مسيره ولم يسلم على الفنان محمد عبده الذي كان يجلس بجوار الكلباني.